In Hongkong sind ungeachtet eines Verbots Zehntausende regierungskritische Demonstranten durch die Innenstadt gezogen.

Es kam zu Zusammenstößen in der chinesischen Sonderverwaltungszone, die Polizei setzte Tränengas ein. Zuvor hatten Demonstranten Straßenblockaden errichtet, U-Bahn-Einrichtungen beschädigt und Brandsätze geworfen. Zunächst hatten sich Hunderte von Menschen vor dem britischen Konsulat versammelt. Sie forderten die britische Regierung auf, mehr zum Schutz der Bewohner seiner ehemaligen Kolonie zu tun.



Gestern war es in Hongkong zu Zusammenstößen zwischen regierungskritischen und pro-chinesischen Demonstranten gekommen. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Die seit Monaten andauernden Proteste richten sich gegen die Regionalregierung und die Regierung in Peking, der eine zunehmende Einflussnahme auf die Sonderverwaltungszone vorgeworfen wird. Die Hongkonger befürchten den Abbau ihrer demokratischen Rechte, die bei der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997 festgeschrieben wurden.