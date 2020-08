Aus Protest gegen die Festnahme des Herausgebers Jimmy Lai und anderer Aktivisten in Hongkong haben die Bürger der Stadt massenhaft die Tageszeitung "Apple Daily" gekauft.

Wegen der großen Nachfrage habe man statt der üblichen 70.000 Exemplare 550.000 gedruckt, teilte die Zeitung mit. Dennoch war das pro-demokratische Blatt am Vormittag bereits in einigen Geschäften ausverkauft. Vor anderen Läden bildeten sich lange Schlangen. Die Zeitung berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe ausführlich über die Verhaftungswelle und die Durchsuchung der Verlagsräume Räume, an der mehr als 200 Polizisten beteiligt waren.



Unter Berufung auf das umstrittene Sicherheitsgesetz hatte die Polizei in Hongkong gestern den Verleger Lai und andere bekannte Aktivisten festgenommen. Es war der bislang größte Schlag gegen die Hongkonger Demokratiebewegung seit der Einführung des Gesetzes im Juni. Der im Exil lebende Aktivist Jimmy Law bat die internationale Gemeinschaft um Unterstützung.