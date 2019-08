Die Grünen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich auf die Seite der Demokratiebewegung in Hongkong zu stellen.

Die Sprecherin für Menschenrechtspolitik, Bause, sagte im Deutschlandfunk, die Kanzlerin und die EU müssten Haltung zeigen, es brauche eine gemeinsame europäische Vorgehensweise. Bause verglich die Situation in Hongkong mit derjenigen vor der Niederschlagung der Demokratiebewegung in China vor 30 Jahren. Die Reaktion der Weltgemeinschaft ist nach Auffassung der Grünen-Politikerin der Gefährlichkeit der Situation nicht angemessen. Auch Wirtschaftssanktionen gegen China müssten in Betracht gezogen werden.