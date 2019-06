Bei Protesten gegen ein neues Auslieferungsgesetz ist es in Hongkong wieder zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Medienberichten ging die Polizei mit Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Auch Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas kamen zum Einsatz. Zuvor hatten mehrere tausend Menschen wichtige Straßen und Regierungsgebäude blockiert, darunter das Parlament. Sicherheitskräfte wurden mit Steinen und Flaschen beworfen. Einige Demonstranten versuchten, Absperrungen der Polizei zu durchbrechen.

Lesung des Gesetzes verschoben

Die zweite parlamentarische Lesung des Auslieferungsgesetzes wurde verschoben, wie der Präsident des sogenannten Legislativrats mitteilte. Regierungschefin Lam wollte das Gesetz eigentlich binnen einer Woche im Schnellverfahren von der Peking-treuen Mehrheit im Legislativrat verabschieden lassen. Angesichts der Lage sagte Lam für heute zwei öffentliche Auftritte ab.



Ein Regierungsvertreter rief die Demonstranten in einer Videobotschaft auf, die Straßen freizugeben. Insgesamt beteiligen sich heute mehrere zehntausend Menschen an den Protesten.

"Protest unterschätzt"

Nach Ansicht der Leiterin des Forschungsbereichs Politik, Gesellschaft und Medien des Mercator Instituts für China-Studien, Shi-Kupfer, hat die Regierung von Hongkong das Ausmaß der Proteste unterschätzt. Unter den Demonstranten seien auch Geschäftsleute, Arbeiter, Studenten und Lehrer, sagte Shi-Kupfer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das deute auf massive Bedenken und Widerstand gegenüber der Volksrepublik hin, die kein schließlich kein Rechtsstaat sei.



Unterstützung bekamen die Demonstranten unter anderem von der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi. Sie bezeichnete das Auslieferungsgesetz als furchtbar und erklärte, alle freiheitsliebenden Menschen hielten zu den Männern und Frauen, die dagegen protestierten. Das Gesetzesvorhaben würde es ermöglichen, Verdächtige aus Hongkong an die Behörden auf dem chinesischen Festland auszuliefern.

Auslieferung von Verdächtigen an China

Gegen das geplante Gesetz, das Auslieferungen von Verdächtigen auch an China ermöglichen würde, hatten bereits am Sonntag in Hongkong hunderttausende Menschen demonstriert. Es war die größte Kundgebung seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997. Bisher hatte Hongkong von Auslieferungen an das chinesische Festland Abstand genommen, weil das Justizsystem wenig transparent und die Verhängung der Todesstrafe weit verbreitet ist.

Ein Land, zwei Systeme

Bei der Rückgabe von Großbritannien hatte Peking Hongkong unter der Formel "Ein Land, zwei Systeme" für 50 Jahre weitreichende Autonomie zugesagt. In Hongkong gelten daher Grundrechte, die den Bürgern der Volksrepublik vorenthalten werden, etwa Meinungs- und Pressefreiheit. Die Opposition wirft Peking jedoch vor, sich zunehmend in Hongkongs Angelegenheiten einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen auszuhöhlen.