Heute vor einem Jahr begann in Hongkong die Reihe von Massenprotesten gegen die dortige Regierung.

Es wird erwartet, dass Vertreter der Demokratiebewegung daran erinnern, dass am 9. Juni 2019 Demonstranten auf die Straße gingen, um gegen einen Gesetzentwurf zu protestieren. Dieser sah vor, dass Verdächtige leichter an die chinesischen Behörden ausgeliefert werden können. Der Entwurf wurde zwar zurückgezogen, die Proteste gingen aber weiter. Zuletzt richteten sie sich gegen ein neues sogenanntes Sicherheitsgesetz. Pro-demokratische Aktivisten und Politiker befürchten, dass dadurch die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone massiv eingeschränkt werden sollen.



Die ehemalige britische Kronkolonie wurde 1997 an China zurückgegeben - unter den vertraglichen Bedingungen, weitgehend autonom zu sein und eine freie Marktwirtschaft haben zu dürfen.