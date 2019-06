In Hongkong sollen die Proteste gegen die Regierung heute ungeachtet deren Zugeständnis im Streit um das Auslieferungsgesetz weitergehen.

Mehrere Gruppen von Aktivisten haben zu einem neuen Protestmarsch aufgerufen. Man werde den Widerstand erst aufgeben, wenn die Pläne für das Gesetz endgültig eingestellt seien, teilten die Organisatoren mit. Regierungschefin Lam hatte gestern angekündigt, die Beratungen über das Gesetz vorerst auszusetzen. Sie sagte, es gebe in der Öffentlichkeit immer noch Bedenken und Zweifel; außerdem müsse in der Stadt wieder Ruhe einkehren.



Das Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, Verdächtigte unter anderem an China auszuliefern. Kritiker befürchten, dass so Regierungskritiker verfolgt werden könnten. In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrfach Massenproteste stattgefunden, bei denen es teils Zusammenstöße mit der Polizei gab.