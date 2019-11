In Hongkong ist die Bevölkerung zu Kommunalwahlen aufgerufen.

Die Abstimmung findet vor dem Hintergrund anhaltender regierungskritischer Proteste statt. Nach offiziellen Angaben zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Rund 4,1 Millionen Menschen stimmen über 452 Posten in 18 Bezirken ab. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest dafür, wieviel Unterstützung die Honkonger Regierungschefin Lam noch in der Bevölkerung hat.



Die seit Monaten andauernden Proteste richten sich auch gegen das von den Demonstranten brutal empfundene Vorgehen der Polizei. Außerdem wird ein wachsender Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone beklagt.