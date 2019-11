Bei den Bezirksratswahlen in Hongkong zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

Wie die Behörden mitteilten, gaben bis zum frühen Abend 56 Prozent der gut vier Millionen Berechtigten ihre Stimme ab. 2015 lag der Vergleichswert bei 47 Prozent.



Erste Ergebnisse der Wahl werden in der kommenden Nacht erwartet. Die Hongkonger entscheiden über 452 Posten in 18 Bezirken. Die Abstimmung findet vor dem Hintergrund anhaltender regierungskritischer Proteste statt und gilt als wichtiger Test dafür, wieviel Unterstützung die Honkonger Regierungschefin Lam noch in der Bevölkerung hat.