Die Festnahme von mehr als 50 Oppositionellen in Hongkong hat international Kritik hervorgerufen.

Die Europäische Union forderte die sofortige Freilassung und kündigte an, Sanktionen gegen China zu prüfen. Der designierte US-Außenminister Blinken schrieb auf Twitter, die Verhaftungen seien ein Angriff auf diejenigen, die sich tapfer für universelle Rechte einsetzten. Die neue US-Regierung werde an der Seite der Menschen in Hongkong stehen. Auch die Bundesregierung verurteilte das Vorgehen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, die Verhaftungen seien ein nächster Baustein in einer Reihe von sehr besorgniserregenden Entwicklungen in den vergangenen Monaten.



Die Polizei in Hongkong hatte mehr als 50 Oppositionelle festgenommen. Es handelte sich um die größte Verhaftungswelle seit Verabschiedung des umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetzes. Unter den Festgenommenen sollen mehrere bekannte Aktivisten sein.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.