Der britische Premierminister Johnson hat einem Großteil der Bevölkerung von Hongkong die Einbürgerung in Großbritannien in Aussicht gestellt.

In einem Gastbeitrag für die "South China Morning Post" schrieb Johnson, falls China das umstrittene Sicherheitsgesetz verabschieden sollte, hätte Großbritannien keine andere Wahl, als sein Einwanderungsgesetz weitreichend zu ändern. - Derzeit besitzen rund 350.000 Hongkonger einen Pass für britische Bürger im Ausland, weitere 2,5 Millionen hätten einen Anspruch darauf. Sie könnten sich dann künftig zwölf Monate statt bisher sechs in Großbritannien aufhalten - mit der Möglichkeit einer Erneuerung.



Aus China kommt bereits Protest gegen die Überlegungen Großbritanniens. Alle Landsleute, die in Hongkong wohnten, seien chinesische Staatsbürger, betonte ein Außenamtssprecher.