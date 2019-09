Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat angekündigt, bei der Wahl zum Bezirksrat im November zu kandidieren.

Wong betonte, die Kommunalwahlen seien wichtig, um Peking deutlich zu machen, dass die Menschen in Hongkong diesmal nicht aufgäben. Es handle sich - so Wong wörtlich - um "einen Kampf für unser Heimat und unsere Heimat".



Anlässlich des fünften Jahrestags der sogenannten Regenschirmproteste gingen in Hongkong wieder tausende Anhänger der Demokratie-Bewegung auf die Straße. Bei den Protesten gegen den zunehmenden Einfluss Chinas auf die Sonderverwaltungszone ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.