Hongkongs Behörden verweigern einem Korrespondenten der "New York Times" die Arbeitserlaubnis.

Für die Entscheidung sei kein Grund angegeben worden, berichtet die Zeitung. Der Korrespondent war zuvor praktisch aus China ausgewiesen worden, indem seine Akkreditierung nicht verlängert wurde. Die Zentralregierung in Peking hatte vor Kurzem ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen. Es richtet sich unter anderem gegen Untergrabung der Staatsgewalt, Terrorismus und geheime Absprachen mit Kräften im Ausland, die als chinafeindlich betrachtet werden.



Wegen des neuen Gesetzes nehmen die Spannungen zwischen China und den USA zu. Das Außenministerium in Peking bestellte wegen eines neuen Sanktionsgesetzes den amerikanischen Botschafter ein. Vizeaußenminister Zheng sagte, Washington mische sich in die inneren Angelegenheiten Chinas ein.



Die USA und andere westliche Staaten sehen in dem Gesetz einen Verstoß gegen das für Hongkong vereinbarte Prinzip "Ein Staat - zwei Systeme".