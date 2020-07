Kanada hat sein Auslieferungsabkommen mit Hongkong ausgesetzt.

Zudem würden Exporte bestimmter Rüstungsgüter untersagt, teilte Außenminister Champagne mit. Zur Begründung nannte er das von China verhängte Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone. Dies stelle eine Verletzung internationaler Verpflichtungen dar. Mit dem umstrittenen Sicherheitsgesetz reagiert die Pekinger Führung auf Proteste Hunderttausender Hongkonger gegen den wachsenden Einfluss Chinas. So steht als Höchststrafe lebenslange Haft auf Vergehen, die die chinesischen Behörden als Subversion, Abspaltung und Terror werten. Auch andere Staaten hatten das chinesische Vorgehen in Hongkong verurteilt, unter anderem die USA, Großbritannien und die Europäische Union.