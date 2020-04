Die USA und Großbritannien haben die Festnahme von Mitgliedern der Demokratiebewegung in Hongkong kritisiert.

US-Außenminister Pompeo verwies auf die Einmischung Chinas in Hongkong und betonte, die Aktionen Pekings und seiner Vertreter seien mit der Autonomie Hongkongs unvereinbar. Das britische Außenministerium hob hervor, dass das Recht auf friedlichen Protest in Hongkong durch die Verfassung geschützt sei. Das chinesische Außenministerium wies die Kritik zurück. Bei den Protesten habe es sich um nicht genehmigte Versammlungen von "antichinesischen Unruhestiftern" gehandelt. Am Samstag waren mindestens 14 Aktivisten festgenommen worden, denen die Teilnahme an Demonstrationen im vergangenen Jahr vorgeworfen wird. Bei den Massenprotesten gegen die Regierung war unter anderem eine Reform des Wahlrechts gefordert worden.