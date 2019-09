Hongkongs Regierungschefin Lam hat Gerüchte, sie wolle zurücktreten, dementiert.

Sie habe es nicht einmal in Erwägung gezogen, mit der chinesischen Regierung über einen Rücktritt zu diskutieren, sagte Lam auf entsprechende Fragen von Journalisten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte eine Tonaufnahme verbreitet. Darauf ist Lam mit den Worten zu hören, wenn sie die Wahl hätte, würde sie die Verantwortung für die anhaltenden Proteste übernehmen und zurücktreten. Dabei deutet sie an, dass sie eben keine Wahl hat, sondern nur sehr eingeschränkte Spielräume - weil die Entscheidungen in einer solchen Krise in Peking fallen.



Lam sagt auf der Tonaufnahme auch, für sie als Regierungschefin sei es unverzeihlich, solch eine Verwüstung verursacht zu haben.



Seit Monaten gibt es in Hongkong Proteste gegen die Regierung und den Einfluss Chinas. Dabei ist es wiederholt zu Gewalt zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen.