Die Hongkonger Regierungschefin Lam hat den Protestierenden vorgeworfen, die Stadt in eine gefährliche Situation zu bringen. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone sei entschlossen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, sagte Lam vor Journalisten.

Lam äußerte sich am Tag eines groß angelegten Streiks, der im morgendlichen Pendlerverkehr zu chaotischen Szenen geführt hat. Demonstranten versperrten die Türen von U-Bahnen; auch Straßen wurden blockiert. Am Flughafen von Hongkong wurden mehr als 100 Flüge gestrichen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 44 Personen fest und setzte Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen. Zu dem Streik aufgerufen hat ein Bündnis von Oppositionellen. Die Arbeitsniederlegungen sollten die Unzufriedenheit der Hongkonger Bürgerinnen und Bürger mit der politischen Ungerechtigkeit ausdrücken, heißt es in einer Mitteilung.



Die Proteste der Demokratiebewegung in Hongkong richteten sich anfangs vor allem gegen ein inzwischen gekipptes Auslieferungsgesetz, später dann zusehends gegen Polizeigewalt und den zunehmenden Einfluss der Volksrepublik.