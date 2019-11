Hongkongs Regierungschefin Lam hat angekündigt, den Sieg des pro-demokratischen Lagers bei der gestrigen Kommunalwahl zu respektieren. In einer ersten Reaktion auf die noch vorläufigen Ergebnisse sagte Lam, ihre Regierung werde sich die Meinungen der Menschen in Hongkong anhören und ernsthaft über sie nachdenken.

Chinas Außenminister Wang betonte, das Wahlergebnis werde nichts am Status Hongkongs ändern. Die Sonderverwaltungszone bleibe ein Teil Chinas.



Wang nahm damit Bezug auf die seit Monaten anhaltenden, teils gewalttätigen Proteste gegen den Einfluss der chinesischen Zentralregierung auf Hongkong. Die Kommunalwahl galt als Stimmungstest. Medienberichten zufolge hat das pro-demokratische Lager mindestens 347 der 452 Sitze in den Bezirksräten gewonnen. Das entspricht knapp 77 Prozent. Bisher waren drei Viertel der Sitze in der Hand pekingtreuer Politiker.