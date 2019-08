Nach dem Verbot einer weiteren Massendemonstration in Hongkong haben die Organisatoren die für morgen geplanten Proteste offiziell abgesagt.

Der Marsch zur Vertretung der chinesischen Regierung in der Finanzmetropole werde nicht stattfinden, erklärte eine Sprecherin des Bündnisses. Zur Begründung hieß es, mögliche Teilnehmer sollten nicht gefährdet werden. Die Polizei hatte heute mehrere prominente Aktivisten der Protestbewegung vorübergehend festgenommen. Zwei von ihnen wurden gegen Kaution freigelassen. Die Zentralregierung in Peking hatte mit dem Einsatz der Armee gedroht, sollte es in der Sonderverwaltungszone zu einer Eskalation kommen. Beobachter rechnen damit, dass trotz des Verbots morgen Massenproteste in Hongkong stattfinden.