In Hongkong muss der regierungskritische Medienunternehmer Jimmy Lai wieder ins Gefängnis.

Das Oberste Berufungsgericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone entschied zugunsten der Staatsanwaltschaft. Diese hatte eine Prüfung der Kautions-Entscheidung gefordert.



Gegen Lai läuft ein Verfahren wegen Betrugs und Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz. Er war am 23. Dezember unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, musste sich aber in Hausarrest begeben. Die Gerichtsverhandlung soll am 16. April fortgesetzt werden. Lai ist Verleger der prodemokratischen Boulevardzeitung "Apple Daily".

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.