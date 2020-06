Am ersten Jahrestag der Massenproteste in Hongkong hat die Polizei mehr als 50 Personen festgenommen.

Nach Angaben der Behörden wurden sie wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen in Gewahrsam genommen. Die pro-chinesische Regierung der Sonderverwaltungszone hatte ein Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als acht Personen ausgesprochen und dies mit dem Schutz vor dem Coronavirus begründet. Tausende prodemokratische Demonstranten waren dennoch auf die Straße gegangen und hatten gegen einen zunehmenden Einfluss Pekings sowie die Einschränkungen von Bürgerrechten protestiert.



Auslöser der Proteste vor einem Jahr war ein Gesetzentwurf zur Auslieferung von Verdächtigen an China. Derzeit richten sich die Demonstrationen vor allem gegen das Ende Mai vom chinesischen Volkskongress beschlossene Sicherheitsgesetz für Hongkong.