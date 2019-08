In Hongkong hat Regierungschefin Lam die Protestbewegung zum Auftakt von groß angelegten Streiks vor möglichen Folgen gewarnt. Die Opposition bringe die chinesische Sonderverwaltungszone in eine sehr riskante Lage, sagte Lam. Die Proteste seien eine Herausforderung für Chinas Souveränität.

Vor Journalisten betonte Lam, die Proteste schadeten zudem der Wirtschaft. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone sei entschlossen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten.

Polizei setzt Tränengas ein

Am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone wurden mehr als 200 Flüge gestrichen. Demonstranten versperrten Türen von U-Bahnen und sorgten für Verspätungen; auch Straßen wurden blockiert. Nach Angaben der Polizei gab es mehr als 80 Festnahmen. Sie setzte Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen. Für den laufenden Tag sind noch weitere Aktionen geplant. Zu dem Streik aufgerufen hat ein Bündnis von Oppositionellen. Die Arbeitsniederlegungen sollten die Unzufriedenheit der Hongkonger Bürgerinnen und Bürger mit der politischen Ungerechtigkeit ausdrücken, heißt es in einer Mitteilung.



Die Proteste hatten vor rund zwei Monaten begonnen. Sie richteten sich anfangs vor allem gegen ein inzwischen gekipptes Auslieferungsgesetz, später dann auch gegen Polizeigewalt und einen befürchteten zunehmenden Einfluss der Volksrepublik. Regierungschefin Lam werfen die Kritiker eine zu große Nähe zur Führung in Peking vor.