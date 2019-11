In Hongkong sind Aktivisten aus der von Polizisten umstellten Polytechnischen Universität geflohen.

Wie auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zu sehen ist, seilten sie sich auf eine Straße ab, wo sie von wartenden Motorradfahrern abgeholt wurden. Es war unklar, wie vielen die Flucht gelang.



Am Wochenende hatten Demonstranten sich in der Universität auf der Halbinsel Kowloon verschanzt. Sie legten Feuer am Haupteingang, um ein Eindringen der Polizei zu verhindern. Die Einsatzkräfte kesselten heute hunderte Aktivisten in der Hochschule ein. Polizisten gingen mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Aktivisten vor, die versuchten, den Campus zu verlassen. Mehrere Menschen wurden festgenommen.