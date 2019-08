In Hongkong haben tausende Demonstranten eine Menschenkette durch die Stadt gebildet. Sie hielten sich über mehrere Kilometer an den Händen und protestierten gegen die chinafreundliche Politik der Hongkonger Regierung. Die Kundgebungsteilnehmer griffen damit eine Symbolik auf, die 1989 rund zwei Millionen Balten geprägt hatten.

Die Demonstranten bildeten durch die damaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen eine 600 Kilometer lange Menschenkette, um für Freiheit von der Moskauer Führung einzutreten.

Proteste seit rund zweieinhalb Monaten

Die Proteste in Hongkong dauern inzwischen seit rund zweieinhalb Monaten an. Zu den Forderungen der Teilnehmer zählen freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Zudem verlangen die Demonstranten die unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt bei vorangegangenen Kundgebungen.



Seit dem Abzug der Briten 1997 gehört Hongkong wieder zu China. Vereinbart sind umfangreiche Sonderrechte, die bis 2047 gelten sollen. Viele Bewohner befürchten, dass der Einfluss Pekings denoch stetig wächst.

"Sehr, sehr klar positionieren"

Auch in Deutschland gehen Hongkonger auf die Straße. Unter ihnen ist Chiu Kit Lam, der seit neun Jahren in Deutschland lebt. Im Dlf forderte er die Bundesregierung und deutsche Unternehmen auf, klar Stellung zu beziehen zum „unmenschlichen Umgang“ Chinas mit seinen Bürgern.



