Wegen des sogenannten Sicherheitsgesetzes in Hongkong haben die Technologie-Firmen Microsoft und Zoom angekündgt, dass sie keine Nutzerdaten mehr an die dortige Regierung weitergeben werden.

Man werde die neue Gesetzgebung erst überprüfen, erklärte ein Microsoft-Sprecher. Die US-Video-Plattform Zoom gab an, man wolle die Entwicklung in Hongkong beobachten und vorerst nicht mehr mit den Behörden zusammenarbeiten. Zuvor hatten Facebook, Twitter und Google ähnliche Schritte eingeleitet.



Auf Grundlage des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes wurden in den vergangenen Tagen bereits hunderte Menschen festgenommen. Peking kann jetzt gegen Aktivitäten in Hongkong vorgehen, die es als subversiv, separatistisch oder terroristisch einstuft. Die Polizei kann auch Inhalte aus dem Internet entfernen lassen, wenn sie darin eine Gefährdung der nationalen Sicherheit sieht.