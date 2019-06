Nach weiteren Massenprotesten in Hongkong hat Regierungschefin Lam die Bevölkerung um Entschuldigung gebeten.

Sie wolle aufrichtig und demütig Kritik annehmen, hieß es in einer Erklärung. Zugleich räumte sie Defizite in der Regierungsarbeit ein. Diese hätten zu vielen Konflikten in der Gesellschaft geführt und zahlreiche Bürger enttäuscht. Unlängst hatte Lam die Proteste gegen den Auslieferungsgesetz-Entwurf noch als Aufruhr bezeichnet. Die größte Protestgruppe "Civil Human Rights Front" wies die Äußerungen der Regierungschefin als unzureichend zurück. Die schriftliche Entschuldigung zeige, dass Lam dem Volk nicht zuhöre.



Hunderttausende waren heute wieder in Hongkong auf die Straße gegangen, obwohl Lam die Pläne für das umstrittene Gesetz gestern auf Eis gelegt hatte. Sie forderten den Rücktritt der Regierungschefin und den völligen Verzicht auf das Auslieferungsgesetz.