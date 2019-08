In Hongkong haben sich die Anhänger der Demokratiebewegung zu neuen Protesten versammelt. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie "Freiheit für Hongkong" und "Demokratie jetzt!". Es gab Aufrufe, friedlich zu bleiben.

Rund um den Victoria Park in der Innenstadt sind zehntausende Menschen zusammengekommen. Dort findet die zentrale Kundgebung statt. Genaue Zahlen liegen nicht vor. Mehrere Redner riefen dazu auf, keine Gewalt anzuwenden. Die Organisatorin Bonnie Leung sagte: "Wir hoffen, wir können der Welt zeigen, dass Hongkonger Menschen total friedlich sein können."



Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone halten seit fast drei Monaten an. In letzter Zeit kam es verstärkt zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Gestern versammelten sich mehr als 50.000 Menschen zu friedlichen Protesten. International wächst die Sorge vor einer gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung.

Sorge vor Niederschlagung des Protests

Der China-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Heribert Dieter, sagte im Deutschlandfunk, er sei nicht sehr besorgt, dass die chinesische Regierung ihre Truppen gegen die Demonstranten in Hongkong in Bewegung setze. Dafür stehe für Peking zu viel auf dem Spiel – alleine aus wirtschaftlicher Sicht. Der Sonderstatus sei gerade in Zeiten des Handelskriegs mit den USA bedeutend. So gebe es für die Sonderverwaltungszone etwa keine Handelsbeschränkungen, sie sei zudem von Strafzöllen ausgenommen. Hongkong sei derzeit der viertgrößte Börsenplatz der Welt. All das stünde auf dem Spiel.

Kritik an Bundesregierung und EU

Dieter kritisiert das Auftreten der Bundesregierung und der EU. Europa müsse sich stärker positionieren und die liberalen Kräfte in Hongkong - zumindest verbal - stärker unterstützen. Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit sollten Werte sein, für die die EU einstehe. Insofern könne sich die Außenbeauftragte Mogherini durchaus noch deutlicher äußern als bisher.

Keine Lösung in Sicht

Eine Lösung in dem Konflikt zwischen prodemokratischen Demonstranten und der Führung in Peking sieht der China-Experte Dieter nicht. Der Sonderstatus Hongkongs ende auf jeden Fall im Jahr 2047. Selbst wenn man bis dahin demokratische Freiheiten festschreibe, würden diese dann enden. Die Umsetzung der Forderungen der Demonstrierenden nach freien Wahlen, dem Rücktritt von Regierungschefin Lam oder gar der Unabhängigkeit Hongkongs hält Dieter für unrealistisch.