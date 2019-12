In Hongkong demonstrieren Zehntausende Menschen gegen die Regierung.

Sie zogen in einem Protestmarsch durch das Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Demokratiebewegung hatte zu einer friedlichen Kundgebung aufgerufen. Nach Berichten örtlicher Medien stellte die Polizei Waffen bei Demonstranten sicher.



Ausgelöst wurden die Proteste in Hongkong durch ein geplantes Gesetz zu Auslieferungen an China, das inzwischen zurückgenommen wurde. Weiterhin fordern die Menschen, dass die Regierungschefin künftig demokratisch gewählt und nicht mehr maßgeblich von Peking bestimmt wird.