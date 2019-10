Am 70. Jahrestag der Staatsgründung Chinas sind in Hongkong erneut zehntausende Anhänger der Demokratiebewegung auf die Straße gegangen.

Die Behörden hatten einen Protestmarsch im Vorfeld untersagt. Dennoch kündigte die Demokratiebewegung Kundgebungen an. Im Anschluss an eine zunächst friedliche Demonstration kam es an mehreren Orten zu Zusammenstößen mit der Polizei. Dabei sollen 15 Menschen verletzt worden sein. Ein Demonstrant wurde einem Medienbericht zufolge angeschossen.



In der chinesischen Hauptstadt Peking feierte die Staatsführung den 70. Gründungstag der Volksrepublik mit einer großen Militärparade. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens marschierten 15.000 Soldaten auf. Außerdem wurden hunderte Panzer, Flugzeuge und Waffensysteme wie nuklear bestückbare Interkontinental-Raketen präsentiert.