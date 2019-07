In Hongkong hat es neue Massenproteste gegeben.

Anlässlich des Jahrestags der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China gingen erneut zehntausende Menschen auf die Straßen. Sie protestierten mehrheitlich friedlich gegen Regierungschefin Lam und forderten ihren Rücktritt. Einige der Demonstrierenden versuchten, das Parlament zu stürmen und schlugen die Glasfront eines Gebäudes ein. Die Polizei drängte sie mit Schlagstöcken und Pfefferspray zurück. Mindestens 14 Menschen wurden verletzt.



Die Proteste in Hongkong dauern seit Wochen an. Zunächst hatten sie sich gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz gerichtet, das mittlerweile ausgesetzt ist. Inzwischen richten sich die Demonstrationen generell gegen die politische Führung mit dem Argument, sie stehe der Regierung in Peking zu nah.