In Hongkong ist es heute erneut zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.

Demonstranten versammelten sich an verschiedenen Orten in der chinesischen Sonderverwaltungszone, um gegen die Regierung zu protestieren. Nach örtlichen Berichten gab es weitere Straßenblockaden. Radikale Aktivisten hätten Scheiben

eingeschlagen und Geschäfte verwüstet, hieß es. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt und Aktivisten festgenommen. Gleichwohl sei in vielen Orten Hongkongs auch friedlich demonstriert worden.



Die Protestbewegung befürchtet einen zunehmenden Einfluss Chinas auf die frühere britische Kronkolonie.