In Hongkong ist es erneut zu Unruhen gekommen.

Wie Korrespondenten berichteten, ging die Polizei mit Tränengas gegen jene Demonstranten vor, die sich an Blockaden beteiligten. Die Einsatzkräfte wurden mit Steinen und Molotow-Cocktails attackiert. Erstmals setzte die Polizei heute auch Wasserwerfer ein, um Barrikaden von der Straße zu spülen. Erneut beteiligten sich Zehntausende an den Protesten. Diese richten sich gegen eine Einflussnahme der chinesischen Zentralregierung. Viele Menschen befürchten, dass die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone Hongkong ausgehöhlt werden könnten.