In Hongkong ist eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke eröffnet worden.

Für die 26 Kilometer lange Strecke von der chinesischen Sonderverwaltungszone nach Shenzhen braucht man künftig nur noch 14 Minuten. Zuvor betrug die Reisedauer rund eine Stunde. Die neue Zugstrecke löste eine Kontroverse aus, weil die Grenzkontrollen der Sonderverwaltungszone Hongkong und der Volksrepublik China in deren Endbahnhof in Hongkong stattfinden. Dazu soll in einem Viertel des Bahnhofsgeländes chinesisches Recht gelten. Kritiker sehen darin eine Verletzung von Hongkongs eigenem Rechtssystem, das die ehemalige britische Kronkolonie nach der Rückgabe an China im Jahr 1997 beibehielt.