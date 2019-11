Bei den Bezirksratswahlen in Hongkong hat es eine hohe Beteiligung gegeben.

Nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission lag sie bei einem Rekordwert von 69 Prozent. Inzwischen läuft die Auszählung. Erste Ergebnissen werden in der Nacht erwartet. Angesichts der monatelangen Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen.



Die Wahlen haben vor allem symbolische Bedeutung. Die Bezirksräte in Hongkong verfügen nicht wirklich über politische Macht. Sie beraten die Regierung und machen Vorschläge, wie sich die Lebensqualität in den Stadtteilen verbessern lässt.