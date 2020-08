In Hongkong ist der Medienunternehmer Jimmy Lai festgenommen worden.

Einer seiner Mitarbeiter twitterte, Lai werde eine Verschwörung mit ausländischen Mächten vorgeworfen. Dies ist nach dem umstrittenen neuen Sicherheitsgesetz strafbar, das die Zentralregierung in Peking Ende Juni in Kraft gesetzt hatte. Aus Polizeikreisen hieß es, gegen Lai werde zudem wegen Betrugs ermittelt. Chinesische Staatsmedien hatten Lai als Verräter und Strippenzieher hinter Protesten der Hongkonger Demokratiebewegung bezeichnet. Er selbst hatte sich wiederholt Kritisch zur Führung in Peking geäußert.



Das neue Gesetz schränkt die Bürgerrechte in Hongkong ein und stellt den bislang gravierendsten Eingriff in die Autonomierechte der früheren britischen Kronkolonie dar. Es erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen. Verstöße können mit lebenslänglichen Haftstrafen geahndet werden.