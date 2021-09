Die Organisatoren der Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong haben die Auflösung ihrer Gruppe beschlossen.

Das Bündnis, das seit drei Jahrzehnten das alljährliche Gedenken an die Niederschlagung der Proteste am Pekinger Tiananmen-Platz im Jahr 1989 organisiert, war zuletzt zunehmend dem Druck der Behörden ausgesetzt.



Ein Sprecher erklärte, die Regierung nutze alle möglichen Gesetze, um eine zivilgesellschaftliche Organisation zur Aufgabe zu zwingen. Wegen des harten Durchgreifens der chinatreuen Führung von Hongkong hatten in den vergangenen Monate zahlreiche Bürgerrechtsgruppen ihre Arbeit eingestellt, darunter auch die Organisatoren der Pro-Demokratie-Proteste.



Vor zehn Tagen waren in Hongkong neun Teilnehmer der Mahnwachen zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie müssen zwischen sechs und zehn Monate in Haft. Drei weitere Aktivisten wurden unter anderem wegen des Vorwurfs der Teilnahme an einer illegalen Kundgebung zu Bewährungsstrafen verurteilt.

