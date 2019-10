Die chinesische Regierung hat den Ausschluss des Demokratieaktivisten Wong von den Kommunalwahlen in Hongkong im November begrüßt.

Wong stelle das geltende System infrage und ermuntere ausländische Kräfte, sich in innere Angelegenheiten einzumischen, erklärte eine Sprecherin in Peking.



Die Wahlbehörde in Hongkong hatte gestern bekanntgegeben, dass Wong als einziger Kandidat nicht zur Wahl zugelassen werde. Der 22-Jährige kritisierte die Entscheidung und sprach von Zensur. Wong ist einer der prominentesten Vertreter der Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone. In Hongkong kommt es seit Monaten zu Protesten. Die Demokratiebewegung demonstriert gegen einen aus ihrer Sicht wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung.