Nach Angriffen auf Polizisten in Hongkong mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern droht die Polizei den Demonstranten mit dem Einsatz von Schusswaffen.

Wenn es weiter solche gefährlichen Aktionen gebe, habe man keine andere Wahl, erklärte ein Polizeisprecher auf Facebook. Zuvor war ein Polizist bei Zusammenstößen an der Polytechnischen Universität auf der Halbinsel Kowloon mit einem Pfeil am Bein verletzt worden. Die Polizei sprach vom Einsatz tödlicher Waffen und nannte die Universität einen Ort des Aufruhrs. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei bereits mehrfach scharf geschossen, allerdings ohne Vorwarnung. Der Demokratie-Aktivist Joshua Wong erklärte, nur mit friedlichem Protest könnten die Ziele nicht erreicht werden. Nur mit Gewalt aber auch nicht. Man brauche beides, sagte er der "Süddeutschen Zeitung".



An der Polytechnischen Universität haben sich hunderte Demonstranten verschanzt. Agenturberichten zufolge ist die Polizei in das Gebäude eingedrungen. Die Polizisten seien mit Molotowcocktails beworfen worden. In dem Gebäude sei Feuer ausgebrochen, heißt es.