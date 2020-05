In Hongkong demonstrieren hunderte Menschen gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone.

Nach übereinstimmenden Berichten geht die Polizei mit Tränengas gegen die Menge vor. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, die Menschen würden über Lautsprecher darauf hingewiesen, dass die Versammlung illegal sei.



Das Sicherheitsgesetz war vor kurzem auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking beraten worden und richtet sich nach chinesischen Angaben gegen Subversion, Verrat und Aufwiegelung. Kritiker - darunter die US-Regierung - sehen in dem Gesetz eine Gefahr für die Autonomie Hongkongs und das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme".



Die Hongkonger Demokratie-Aktivisten Joshua Wong und Glacier Kwong forderten in der "Welt am Sonntag", dass Deutschland und die EU Sanktionen gegen China verhängen und in künftige Handelsverträge Bestimmungen zu Menschenrechten in Hongkong aufnehmen.