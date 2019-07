In Hongkong geht die Polizei gegen tausende Menschen vor, die sich zu einer verbotenen Kundgebung versammelt haben.

Fernsehbilder zeigen den wiederholten Einsatz von Tränengas am Bahnhof von Yuen Long im Nordwesten der chinesischen Sonderverwaltungszone. Ein AFP-Reporter berichtet auch von Gummigeschossen.



Ihr Protest richtet sich gegen die Angriffe von Schlägertrupps, die am vergangenen Wochenende mit Knüppeln und Metallstangen auf die Demokratie-Befürworter losgegangen waren. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Mitglieder der chinesischen Mafia, die sogenannten Triaden. Mindestens 45 Menschen wurden dabei verletzt.



Die Polizei befürchtet Vergeltungsangriffe und hat die heutige Demonstration deshalb verboten. In Online-Netzwerken wird aber dazu aufgerufen, trotzdem auf die Straße zu gehen.