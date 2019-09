In Hongkong ist es am Rande friedlicher Studenten- und Schülerproteste zu kleineren Auseinandersetzungen gekommen.

In Korrespondentenberichten ist von mehreren Rangeleien die Rede. In einem Fall habe die Polizei Tränengas eingesetzt, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Tausende Studenten und Schüler hatten sich zuvor auf dem Campus der Chinesischen Universität von Hongkong versammelt. Sie boykottierten Seminare und Unterricht, um ihre Solidarität mit der Protestbewegung zu unterstreichen. Diese fordert mehr Demokratie und weniger Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone.