In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gekommen.

Die Polizei setzte Tränengas ein, als die Menschen den Verkehr im Finanzviertel zu blockieren versuchten. Zuvor waren wieder tausende Einwohner Hongkongs auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung und den ihrer Ansicht nach zunehmenden Einfluss Pekings zu protestieren. An mehreren Orten widersetzten sie sich einem Demonstrationsverbot. Den dritten Tag in Folge wurde auch der internationale Flughafen besetzt. Mehr als tausend schwarz gekleidete Männer und Frauen füllten die Ankunftshallen.



Seit Juni kommt es in Hongkong immer wieder zu Demonstrationen. Ausgelöst wurden sie durch ein geplantes Gesetz, das Auslieferungen nach Festlandchina ermöglichen soll. Inzwischen haben sich die Proteste ausgeweitet, weil viele Menschen in Hongkong ihre Freiheiten in Gefahr sehen. Zudem wird der Rücktritt der peking-freundlichen Regierungschefin Lam gefordert.