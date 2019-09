In Hongkong hat die Polizei ein Einkaufszentrum gestürmt, nachdem Demonstranten dort eine Bahnstation beschädigt hatten. Wie die "South China Morning Post" berichtet, zerstörten Demonstranten Überwachungskameras und randalierten. Außerdem sollen sie versucht haben, Geschäfte zu besetzen, die sie als polizei- oder regierungsnah betrachteten.

Die Polizei forderte die Demonstranten auf, das Einkaufszentrum in Sha Tin zu verlassen. Der Zubringerverkehr zum Flughafen wurde von den Behörden eingeschränkt, um dort Proteste zu verhindern.



Die Demokratiebewegung in Hongkong hatte im Internet dazu aufgerufen, den Verkehr zu stören und Gebäude zu besetzen. Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone dauern seit mehr als drei Monaten an. Sie richten sich gegen einen zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung.