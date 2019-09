In Hongkong hat die Polizei mit einem Großaufgebot einen neuen Protest am Flughafen verhindert.

Sie reagierte mit den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen auf entsprechende Ankündigungen von Aktivisten. Auch der Verkehr zum Flughafen wurde streng überwacht.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich auf ihrer Chinareise für eine friedliche Lösung des Konflikts ausgesprochen. Zudem mahnte sie China, mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. Die Volksrepublik habe als ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat eine besondere Rolle, sagte Merkel in der chinesischen Stadt Wuhan in einer Diskussion mit Studenten. In diesem Zusammenhang verwies die Kanzlerin auf Konflikte im Südchinesischen Meer und im internationalen Handel.