In Hongkong wird die pro-demokratische Zeitung "Apple Daily" eingestellt.

Die Muttergesellschaft Next Digital teilte mit, dass die letzte Ausgabe des Blattes am Samstag erscheinen werde. Die Zeitung war wegen angeblicher Verstöße gegen das neue Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten. Laut Polizeiangaben gibt es stichhaltige Beweise dafür, dass Artikel in dem Blatt darauf abzielten, andere Staaten zu Sanktionen gegen China und Hongkong zu bewegen. Vergangene Woche wurden mehrere Führungskräfte festgenommen.



In Hongkong begann heute der erste Prozess auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes. Der Demokratie-Aktivist Tong Ying Kit muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs des Terrorismus vor Gericht verantworten. Der Prozess findet ohne Geschworene statt. Tong wies die Anschuldigungen zu Beginn der Verhandlung zurück.



Das Gesetz war im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Es erlaubt den Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

