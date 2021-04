Ein Gericht in Hongkong hat sieben führende Aktivisten der Demokratiebewegung für schuldig befunden, gegen das Versammlungsrecht verstoßen zu haben.

Ihnen wurde vorgeworfen, im August 2019 an einer nicht genehmigten Protestaktion teilgenommen zu haben. Zu den Angeklagten gehören der bekannte Rechtsanwalt Martin Lee und der Medienunternehmer Jimmy Lai. Ein Strafmaß wurde noch nicht verkündet.



In Hongkong gehen die Behörden seit längerem mit aller Macht gegen die Demokratiebewegung vor. Sie stützen sich auf ein im vergangenen Jahr in Kraft getretenes Sicherheitsgesetz, das die Bürgerrechte in Hongkong stark einschränkt.

