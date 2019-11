China hat die Unterstützung des US-Senats für die Demokratiebewegung in Hongkong kritisiert.

Das Außenministerium in Peking lud den Geschäftsträger der USA, Klein, vor. Man protestiere entschieden gegen das Vorgehen des US-Senats, teilte das Ministerium mit. Sollte der Kongress in Washington die Gesetzesvorlage verabschieden, werde man Gegenmaßnahmen ergreifen.



Nach dem US-Repräsentantenhaus hatte auch der Senat einen Entwurf zur Unterstützung der Demokratie in Hongkong verabschiedet. Unter anderem werden darin der Export etwa von Tränengas und Gummigeschossen an die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone untersagt.



Da die Vorlagen von Senat und Abgeordnetenhaus in Teilen voneinander abweichen, müssen sie erst noch zusammengeführt werden, bevor sie US-Präsident Trump zur Unterzeichnung vorgelegt werden können.