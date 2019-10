In Hongkong haben tausende Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert.

An der friedlichen Kundgebung nahmen zahlreiche Ärztinnen und Ärzte sowie weitere medizinische Fachkräfte teil. Sie kritisierten das aus ihrer Sicht immer wieder unverhältnismäßige harte Vorgehen der Polizei - sei es bei der Auflösung von Demonstrationen oder bei Festnahmen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen trotz eines Vermummungsverbotes OP-Masken, einige schwenkten amerikanische Flaggen.



Die Demonstrationen in Hongkong dauern nun schon seit Monaten an und richten sich in erster Linie gegen einen wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone. Auf den Kundgebungen haben Aktivisten immer wieder Brandsätze in Richtung der Polizei geworfen und Geschäfte verwüstet. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Wassenwerfer und Gummigeschosse ein.