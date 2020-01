In Hongkong haben Anhänger der Demokratiebewegung erneut gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstriert.

Korrespondentenberichten zufolge zogen mehrere zehntausend Menschen am Neujahrstag durch die Straßen. Die Polizei ging Berichten zufolge teilweise mit Tränengas gegen die genehmigte Kundgebung vor. Zu dem Protestmarsch hatte die Gruppe "Civil Human Rights Front" aufgerufen. Seit einem halben Jahr protestieren die Hongkonger gegen den wachsenden Einfluss der Zentralregierung in Peking und gegen Polizeigewalt bei den anhaltenden Demonstrationen.



Bereits in der Nacht war es am Rande der Feiern zum Jahreswechsel zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.