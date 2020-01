In Hongkong demonstrieren Anhänger der Demokratiebewegung erneut gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Korrespondentenberichten zufolge ziehen tausende Menschen am Neujahrstag durch die Straßen. Viele haben britische oder amerikanische Flaggen dabei. Seit einem halben Jahr protestieren die Hongkonger gegen den wachsenden Einfluss der Zentralregierung in Peking und gegen Polizeigewalt bei den anhaltenden Demonstrationen.



In der Nacht war es am Rande der Feiern zum Jahreswechsel zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Wie die Sicherheitskräfte mitteilten, warfen Aktivisten Brandsätze und blockierten Straßen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Pfefferspray ein.