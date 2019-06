In Hongkong haben sich wieder tausende Menschen zu Demonstrationen gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz versammelt. Geplant ist ein Protestmarsch von einem Park in Hongkong zum Stadtparlament. Die Veranstalter hoffen auf eine ähnlich hohe Beteiligung wie am letzten Sonntag, als nach ihren Angaben mehr als eine Million Menschen zusammenkamen.

Man werde so lange protestieren, bis die Regierung ihre Pläne für das Auslieferungsgesetz endgültig aufgegeben habe, teilten die Organisatoren mit. Regierungschefin Lam hatte gestern angekündigt, die Beratungen über das Gesetz vorerst auszusetzen. Allerdings werde die Angelegenheit nicht gänzlich zu den Akten gelegt. Der Gesetzentwurf soll es den Hongkonger Behörden ermöglichen, Verdächtige an Gerichtsbarkeiten zu überstellen, mit denen es kein Auslieferungsabkommen gibt. Dazu gehört auch China. Aktivisten befürchten, dass auf diese Weise Regierungsgegner in Hongkong verfolgt werden könnten. Bei den seit Tagen anhaltenden Protesten kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei; ein Demonstrant starb zudem, als er von einem Gerüst fiel, an dem er ein Protestbanner angebracht hatte.